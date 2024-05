Fußball, Landesliga Niederrhein Meister FCM setzt im Top-Spiel ein Ausrufezeichen

Mit der Einwechslung von Florian Schikowski gewann der FCM noch mehr an Ballsicherheit (54.). Später schoss Aleksandar Bojkovski (66.) knapp vorbei. Dann scheiterte Schikowski am gegnerischen Keeper (84.), bevor Tim Kosmala nur den Pfosten traf (90.). So blieb es beim im Ergebnis knappen Sieg.