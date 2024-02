Fußball, Landesliga Hashimoto schießt den FCM zum Auswärtssieg

Mit viel Selbstvertrauen starteten die Gäste in die Partie und gaben von der ersten Spielminute den Ton an. Zwar drangen sie immer wieder in die gefährlichen Zonen vor, aber sie konnten sich keine klaren Torchancen erspielen. „Wir haben sehr gut in das Spiel gefunden. Die Jungs haben ihre Sache vernünftig gemacht und sind immer wieder in den Strafraum gekommen. Dann konnten die Düsseldorfer unsere Aktionen aber immer wieder abblocken, sodass ich eher von ‚Halbchancen‘ sprechen würde“, erklärte Ruess. In einer Situation setzte sich etwa Marvin Calcerrada Sesek gut bis zur Grundlinie durch, aber seiner Flanke fehlte die Präzision (11.).