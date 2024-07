APT-Rhein-Cup in Monheim FCM bietet Regionalligisten Paroli

In der ersten Begegnung hatten die Kölner mehr vom Spiel als der FCM, der jedoch in der Defensive sehr kompakt stand. Die erste Torchance hatte jedoch der Monheimer Ysoo Kwon, der nach einem starken Solo in der siebten Spielminute am FC-Keeper scheiterte. Später konnte Aleksandar Bojkovski eine Chance nach einem Konter ebenfalls nicht nutzen (18.). Nach einem langen Ball von Merveil Tekadiomona nahm Tom Hirsch den Ball gekonnt an, zog schnell an einem Gegenspieler vorbei und markierte mühelos die 1:0-Führung (24.). Nach einem Angriff über den Flügel glichen die Kölner jedoch zum 1:1 (29.) aus. „Der Spieler kam von der Außenbahn und traf ins kurze Eck. Das hätten wir als Mannschaft besser verteidigen können“, fand Ruess. Zwei weitere Schüsse wehrte Nowicki gut ab (32./36.), ehe Bojkovski einen weiteren Konter nicht nutzen konnte (41.). Im Elfmeterschießen zogen die Gastgeber wegen eines Fehlschusses den Kürzeren.