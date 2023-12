Fußball, Landesliga Beim FCM stimmt die Chemie wieder

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Oberliga hat sich der 1. FC Monheim (FCM) bislang in der Landesliga erfolgreich behauptet. So führt die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Ruess vor dem Zweiten SC Kapellen-Erft (49 Zähler) die Tabelle deutlich an (54 Punkte). „Man kann in der Vorbereitung auf die Saison vieles versuchen und auch seine Hausaufgaben machen. Trotzdem hat man nie eine Garantie, dass es in der Meisterschaft läuft. Bis jetzt ist es gut gelaufen, und wir sind sehr einverstanden mit dem Umbruch“, betont Ruess.