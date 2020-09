Fußball, Oberliga : FCM erwartet ein heißes Spiel in Schonnebeck

Benjamin Schütz ist beim FCM wieder an Bord. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Fußball-Oberligist 1. FC Monheim muss auf verschiedene Herausforderungen achten: Corona, das Wetter, ein gesperrter Bahadir Incilli. Dennoch ist Trainer Dennis Ruess nicht bange vor dem Spiel bei der Spielvereinigung Schonnebeck.

Vor der Partie bei der Spielvereinigung Schonnebeck bereiten Dennis Ruess zwei Umstände Sorgen, die der Trainer des Fußball-Oberligisten nicht beeinflussen kann: Zum Einen die latente Gefahr der Coronavirus-Pandemie und deren Folgen, zum Anderen das Wetter. „Das ist ein bisschen tricky. Es war heiß, dann wurde es kälter, und am Sonntag sollen es 30 Grad werden. Das ist für den Körper die Hölle, vor allem auf dem Kunstrasen in Essen, wo es dann glühend heiß wird. Der Körper hat sich gerade an weniger warme Temperaturen gewöhnt, da gehen sie wieder hoch. Und jetzt kommt die Zeit, wo man schnell einen Schnupfen bekommen kann – ganz unabhängig von Corona.“

Und die Pandemie bleibt ohnehin die größte Herausforderung dieser Zeit. „Der Vorbereitungs-Modus geht ja bis in die Saison hinein – nicht, weil wir nicht gut gearbeitet hätten, sondern weil die Situation außergewöhnlich war und immer noch ist“, sagt Ruess. „Das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Wir wollen das angehen, individuell und als Team, aber es ist eine große Herausforderung. Wir müssen nach wie vor die aktuelle Situation im Auge behalten und die Spieler weiter vorbereiten, um sie nach und nach auf ihr finales Level zu heben.“

Gut getan hat den Monheimern der Saisonauftakt, den sie in Unterzahl quasi mit dem Abpfiff 1:0 daheim gegen Cronenberg gewannen. „Es ist sicher nicht alles Gold, was glänzt, wir haben noch viel zu tun. Automatismen, Einfachheit und Lockerheit fehlen noch etwas. Wir wissen, dass der Sieg gegen Cronenberg am Ende glücklich war, aber vom Gefühl her nicht unverdient. Es ist gut, mit einem Sieg zu starten, vor allem mit so einem späten Punch. Das war noch einmal ein zusätzlicher Stimmungsaufheller“, sagt Ruess.

Der Wermutstropfen war der Platzverweis gegen Bahadir Incilli nach einer Rangelei bei einer eigenen Ecke, der Verteidiger wurde für vier Spiele gesperrt. „Das ist schon ein nicht unwichtiger Spieler für uns, der eine wahnsinnige Präsenz hat und zudem eine hohe Qualität im und gegen den Ball. Ich hätte ihn natürlich gerne dabei, aber wir haben genug Optionen, seinen Ausfall aufzufangen“, sagt Ruess.