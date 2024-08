Erste Runde im Niederrheinpokal So geht der 1. FC Monheim sein erstes Pflichtspiel an

Monheim · Der Rückkehrer in die Fußball-Oberliga aus Monheim reist in der ersten Runde des Niederrheinpokals am Sonntag zu Bezirksligist Sportfreunden Katernberg. Das Duell gab es bereits einmal. So hat es der FCM in Erinnerung.

09.08.2024 , 16:48 Uhr

Tom Hirsch (am Ball) erzielte den letzten FCM-Testspieltreffer. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt