Fußball, Landesliga Beim FCM stimmt das Gesamtpaket wieder

Dass auch Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gefährlich werden können, mussten die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) in dieser Spielzeit schon mehrmals feststellen. So lieferte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess etwa mit dem MSV Düsseldorf (15. Platz/0:0) und ASV Mettmann (16. Platz/2:0) zwei enge Duelle. Am Sonntag (15 Uhr, Rheinstadion) empfängt der FCM die DJK Fortuna Dilkrath, die aktuell mit acht Punkten auf dem 17. Rang steht. „Ich bewerte niemals einen Gegner anhand der Tabellensituation“, betont Ruess.