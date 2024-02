Fußball, Landesliga Ruess fordert Steigerung vom FCM

Nach dem frühen Treffer von Shunya Hashimoto geriet der Auswärtssieg in der Schlussphase noch in Gefahr, als sich die Düsseldorfer mehr und mehr in der Offensive bemühten. „Man muss feststellen, dass es am Sonntag noch nicht hundertprozentig rund lief“, sagt der erfahrene Coach. „Für das erste Pflichtspiel des neuen Jahres war die Leistung in Ordnung, aber es geht noch besser. Wenn wir jetzt im Heimspiel gegen Jüchen keine bessere zweite Halbzeit zeigen, könnte das nicht mehr ausreichen. Es geht darum, Stück für Stück in den Rhythmus zu kommen, um sich zu steigern.“