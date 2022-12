Fußball, Oberliga FCM sucht den Weg aus der Remis-Falle

Monheim · Der 1. FC Monheim hat sich zuletzt in vier von sechs Spielen die Punkte geteilt. Um in der Tabelle nicht abzurutschen, braucht die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess Siege. Am Sonntag kommt Schwarz-Weiß Essen ins Rheinstadion.

09.12.2022, 18:15 Uhr

Monheims Defensivmann Imran Ali (Mitte) versucht, sich von drei Gegenspielern zu lösen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)