Fußball, Oberliga SFB schieben FCM die Favoritenrolle zu

Dieses Derby elektrisiert meist rund 1000 Fans. Wenn die Oberliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) am Sonntag (15 Uhr) die Sportfreunde Baumberg (SFB) empfangen, kämpfen sie nicht nur um Prestige, sondern auch um den Klassenerhalt. „Wir gehen nicht als Favorit, sondern als Außenseiter in das Duell. Aktuell können die Baumberger viel leichter aufspielen als wir, da sie aufgrund der Tabellensituation weniger Druck haben. In den letzten Wochen haben sie sich ihre komfortable Situation selbst erarbeitet. Trotzdem kann alles in einem Derby passieren“, findet FCM-Coach Dennis Ruess.