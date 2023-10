Fußball, Landesliga FCM muss nach Pokal-Abend auf dem Gas bleiben

Nachdem er in 17 Pflichtspielen hintereinander ungeschlagen war, musste sich der Fußball-Landesligist 1. FC Monheim (FCM) unter der Woche im Achtelfinale des Niederrheinpokals erstmals gegen den Regionalligisten SC Rot-Weiß Oberhausen (2:4) geschlagen geben. In der Meisterschaft will die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Ruess nun am Sonntag (15 Uhr, Rheinstadion) gegen den VSF Amern wieder einen Sieg einfahren. „Wir haben gegen Oberhausen gezeigt, zu was für einer Leistung wir imstande sind. Darauf können wir aufbauen“, betont Ruess.