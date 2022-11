Fußball, Oberliga FCM geht frisch ins Duell mit Meerbusch

Für die Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) waren die vergangenen zwei Wochen fast schon ein ungewohntes Gefühl. Weil am Totensonntag der Spielbetrieb unterbrochen war, konnten sie über das Wochenende abschalten und den Kopf freibekommen – eine willkommene Insel der Ruhe in dem ansonsten eng getakteten Spielplan. „Wir haben den Jungs ein paar Tage frei gegeben“, sagt Trainer Dennis Ruess. „Das war für alle nach den intensiven Wochen auch gut so.“ Am Sonntag geht es für seine Mannschaft im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch (15 Uhr) um die nächsten Punkte. Die Partie bildet den Auftakt zum Endspurt des Fußballjahres.