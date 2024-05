Finale in der Landesliga Meister Monheim hat noch weitere Ziele

Zwar steht die Meisterschaft bereits seit drei Wochen fest, doch der 1. FC Monheim (FCM) will auch am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga sein Können unter Beweis stellen. Zudem will er Sonntag (15 Uhr, Rheinstadion) seiner sportlichen Verantwortung gerecht werden, da es für den Gegner SG Unterrath noch um den Klassenerhalt geht. „Unser Anspruch ist es, die Saison erfolgreich zu Ende zu bringen. Für die Unterrather geht es ja noch um etwas, denn sie wollen den Abstieg unbedingt verhindern. Deshalb wollen wir die Aufgabe wieder seriös angehen, zumal die SGU in der Defensive sehr stabil agiert“, erklärt FCM-Chefcoach Dennis Ruess.