Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Kosmala will mit FCM aufsteigen

Monheim · Der Ex-Kapitän Tim Kosmala führt nach der Verletzung von Philip Lehnert den Monheimer Spitzenreiter der Fußball-Landesliga wieder an und will den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga. Nun empfängt er Victoria Mennrath.

29.04.2024 , 17:56 Uhr

Wieder Kapitän des FCM: Tim Kosmala (rechts). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt