Fußball, Landesliga Verfolger VfB 03 Hilden II kommt Mittwoch zum FCM

Für den Fußball-Landesligisten 1. FC Monheim bleibt die Intensität weiterhin sehr hoch. Nur 76 Stunden nach dem 4:2-Sieg beim ASV Süchteln empfangen die Monheimer am Mittwoch (19.30 Uhr, Rheinstadion) den VfB 03 Hilden II. „Natürlich muss man feststellen, dass uns nur wenig Zeit zur Regeneration bleibt. Weil in der Landesliga diesmal 20 Mannschaften unterwegs sind, sind scheinbar auch Englische Wochen nötig. Das nehmen wir dann so an“, sagt Co-Trainer Yannic Intven, der in Süchteln mit Khalid Channig den erkrankten Chefcoach Dennis Ruess vertrat.