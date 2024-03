Fußball, Landesliga FCM strotzt vor Selbstvertrauen

Kurz vor dem Osterfest empfängt Fußball-Landesligist 1. FC Monheim (FCM) am Gründonnerstag (19.30 Uhr, Rheinstadion) den DV Solingen. „Das wird eine sehr ernste Aufgabe werden“, sagt FCM-Cheftrainer Dennis Ruess. „Die Solinger sind eine starke Mannschaft, die momentan einen richtigen Lauf hat. In der Meisterschaft hat sie die letzten vier Partien allesamt für sich entschieden. Nimmt man das Kreispokal-Spiel dazu, kommt sie sogar auf vier Pflichtspiel-Siege in Folge.“ Im Halbfinale hatte sich der DV beim Bezirksligisten HSV Langenfeld klar mit 6:1 durchgesetzt.