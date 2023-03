Fußball, Oberliga FCM braucht eine hohe Intensität

Cheftrainer Dennis Ruess will seine Mannschaft zurück in die Erfolgsspur bringen. Nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den FC Kray wartet der 1. FC Monheim (FCM) weiter auf den ersten Sieg in der Fußball-Oberliga in diesem Kalenderjahr. „Aktuell genügen unseren Gegnern kleine Momente, in denen wir nicht aufmerksam genug sind, und aus denen schlagen sie Profit. Uns fehlt es hingegen am entscheidenden Ball in die Spitze, um Treffer zu erzielen“, fasst Ruess die jüngsten Spiele zusammen. Er ist fest entschlossen, dass sich dies am Sonntag (15 Uhr) im Rheinstadion ändern wird: Die Sportfreunde Hamborn 07 sind zu Gast, die mit 31 Zählern punktgleich mit dem Zwölften FCM auf Tabellenplatz 14 stehen.