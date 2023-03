Fußball, Oberliga Defektes Flutlicht verhindert Spiel in Cronenberg

Monheim · In Wuppertal konnte der 1. FC Monheim nicht beim Cronenberger SV in die Fußball-Oberliga starten, weil ein Flutlicht defekt war. Daheim gegen den SV Sonsbeck dürfte es am Sonntag solche Problem nicht geben.

23.03.2023, 19:15 Uhr

FCM-Trainer Dennis Ruess hat derzeit öfter Frust, als ihm lieb ist. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

) Am Mittwochabend machten die Spieler der beiden Teams des Cronenberger SC und 1. FC Monheim (FCM) sich warm, obwohl der Defekt eines Flutlichts des Wuppertaler Sportplatzes bereits klar war. Jedoch verkündeten die Schiedsrichter erst um 19:25 Uhr das Unvermeidbare: Das Fußball-Oberligaspiel zwischen den Cronenbergern und dem FCM muss verschoben werden. Beide Teams verließen anschließend den Platz und machten sich auf den Heimweg. Der neue Termin für die Partie steht bislang noch nicht fest.