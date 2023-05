Fußball, Oberliga FCM kann sich keine Auszeit nehmen

Der 1. FC Monheim (FCM) hat einen wackligen Start in das Kalenderjahr hinter sich. Es dauerte bis zum Ostermontag, um den ersten Sieg 2023 in der Fußball-Oberliga zu erzielen. Seit dem 2:1-Erfolg gegen den FSV Duisburg sind die Monheimer nun allerdings seit fünf Spielen ungeschlagen. Obwohl sich die Tabellensituation dadurch bereits verbessert hat, sieht Cheftrainer Dennis Ruess keinen Grund zur Entspannung: „Im Abstiegskampf kannst du dir keine Auszeit nehmen. Wir befinden uns in einer herausfordernden Phase – da gilt es, die Mentalität und den Willen hochzuhalten.“