Fußball, Landesliga Quintett verlängert beim FCM

Ebenfalls verlängert haben die Monheimer mit Co-Trainer Khalid Channing, der so auch in der kommenden Saison Cheftrainer Dennis Ruess unterstützen soll, der ebenfalls für ein weiteres Jahr zugesagt hat. „Khalid ist zwar noch relativ frisch bei uns, aber die letzten Monate haben angedeutet, dass es einfach passt“, sagt El Fahmi. Und weiter: „Khalid ist professionell und ambitioniert, dabei aber nicht verbissen. Auch er bringt seine eigene Note in das Team und die Trainingsarbeit. Dass dies auch in Zukunft so sein wird, freut uns sehr und bringt sicher einen weiteren Mehrwert für alle.“