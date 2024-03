Fußball, Landesliga Sieben auf einen Streich – der FCM ist in Torlaune

Im Duell der Oberliga-Absteiger gaben sich die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) keine Blöße und setzten sich gegen den MSV Düsseldorf haushoch mit 7:0 (4:0) durch. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe völlig in Ordnung“, urteilte FCM-Chefcoach Dennis Ruess. „Wir haben sogar noch zwei, drei tausendprozentige Torchancen liegen gelassen. Ich will aber nicht das Haar in der Suppe suchen, weil man erst einmal sieben Tore in der Landesliga schießen muss. Dennoch hätte es noch unangenehmer für den MSV werden können.“