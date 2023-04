Fußball, Oberliga Ordelheide bricht den Bann des FCM

Der 1. FC Monheim (FCM) hat seine Negativserie beendet und mit dem 2:1 (2:0) gegen den Tabellenletzten FSV Duisburg den ersten Sieg in der Fußball-Oberliga seit Oktober einfahren. Nachdem die Monheimer zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen mussten, sind die drei Punkte besonders wichtig und wecken die Hoffnung, dass der FCM nun zurück in die Erfolgsspur rutschen kann. Noch steht der Oberligist allerdings unverändert auf dem 17. Platz und befindet sich damit weiterhin im Abstiegskampf.