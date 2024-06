FInale im Kreispokal Solingen 1. FC Monheim erkämpft sich das Double

Nach einem Fehler in der Solinger Hintermannschaft traf der FCM-Torjäger Tom Hirsch sicher zur 1:0-Führung (17.). „Das war ein super Tor, weil Tom in der Aktion eiskalt agiert. Er hat den gegnerischen Fehler direkt bestraft“, lobte Ruess. Nach einem Eckstoß scheiterte Merveil Tekadiomona mit seinem harten Kopfball nur knapp (28.). „Hin und wieder hatten die Solinger Kontermöglichkeiten, aber es wurde nicht mehr richtig gefährlich“, erklärte der Coach. Nach einem mutmaßlichen Foul an Emin Safikhanov forderten die Monheimer einen Strafstoß, doch der Unparteiische ließ weiterlaufen (37.).