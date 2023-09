Fußball, Landesliga FCM zeigt eine Reaktion auf den ersten Rückstand

Dass er im siebten Pflichtspiel sein erstes Gegentor kassierte, konnte der 1. FC Monheim (FCM) verkraften. Schließlich zementierte er durch das 2:1 (0:1) über den 1. FC Viersen seine Stellung in der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga. „Natürlich bleibt es nicht aus, dass man irgendwann einen Gegentreffer einstecken muss. Die Jungs haben sich sehr über das Tor geärgert, was ich auch in Ordnung finde. Es ist entscheidend, dass die Jungs mit dem Rückstand gut umgegangen sind“, urteilte FCM-Chefcoach Dennis Ruess.