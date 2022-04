Fußball, Oberliga : FC Monheim erhält eine Lehrstunde von Velbert

Sebastian Spinrath (r.) traf per Elfmeter zum 1:2 aus Sicht des FC Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Beim Aufstiegskandidaten SSVg Velbert kommt die Mannschaft von Dennis Ruess mit 1:5 unter die Räder. Der Trainer ärgert sich vor allem über die einfachen Gegentore und will die richtigen Schlüsse aus der klaren Niederlage ziehen.

Auch mit etwas Abstand war Dennis Ruess von dem 1:5 (1:3) gegen die SSVg Velbert genervt. Das liegt zum einen am Ergebnis, zum anderen aber auch an der Leistung des 1. FC Monheim (FCM). Der Trainer des Oberligisten habe schon beim Aufwärmen kein gutes Gefühl gehabt, sagt er. „Ich habe den Jungs dann nochmal mit auf den Weg gegeben, dass sie von Anfang an wach und fokussiert sein sollen – und nach ein paar Minuten steht es 0:1. Das war ein total vermeidbares Tor. Die Velberter haben es gut gemacht, aber mit einfachen Mitteln.“

Gemeint ist die Spielweise, aus einer kompakten Grundordnung heraus lange Pässe in die Spitze zu bringen. Dort hat der Aufstiegsaspirant in Robin Hilger einen klassischen Wandspieler, der die Bälle sehr gut halten, ablegen oder weiterleiten kann. „So ging es fast die gesamte Spielzeit. Wir waren immer wieder nicht gut aufgestellt, zu fahrig und nicht präsent“, montiert der Coach.

Nach dem 0:1 (6.) dauerte es nur zehn Minuten bis zum 0:2 aus Monheimer Sicht nach einem Eckball. Für den Favoriten schien alles nach Plan zu laufen, doch Bora Gümüs dribbelte sich mit einer Einzelaktion in den Strafraum der SSVg und wurde gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sebastian Spinrath souverän (24.). Der FCM war nun etwas besser im Spiel, geriet aber kurz vor der Halbzeit wieder ins Hintertreffen. Dieses Mal war ein Freistoß in der Hälfte der Velberter der Ausgangspunkt. Ein langer Ball, dazu ein Doppelpass und ein von Max Machtemes sehenswert ins lange Eck gechippter Abschluss reichten, um die Defensive der Gäste auszuhebeln. „Bei uns hat sich niemand zuständig gefühlt. Velbert hat uns nicht an die Wand gespielt, aber sie waren eiskalt und konsequent“, resümiert Ruess.

Trotzdem sah der FCM-Coach in der Halbzeit die Chance auf mehr. Mit einem weiteren Anschlusstreffer könnte Velbert nervös werden, so das Kalkül. Schließlich ist der Druck Aufstiegskampf groß für dei SSVg – vor allem nach dem 0:4 zuletzt in Baumberg. Doch kaum war die Partie wieder angepfiffen, fiel das vierte Tor für die Gastgeber (50.). Ausgangspunkt war erneut ein langer Ball. Hilgers 1:5 machte in der 77. Minute dann den Deckel drauf.

Die Monheimer hatten ihrerseits Chancen durch Gümüs (5.) und Spinrath (26.), im Laufe der zweiten Halbzeit ging es dann nur noch um Schadensbegrenzung. „Wir rasten jetzt nicht aus, aber das Ergebnis ist extrem ärgerlich nach den guten Auftritten zuletzt“, betont Ruess. „Wir haben jede Saison zwei, drei Spiele mit kollektiven Aussetzern, in denen alles schief geht. Wichtig ist, dass wir daraus lernen, die richtigen Schlüsse ziehen und es nächste Woche besser machen.“