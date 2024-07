APT-Rhein-Cup in Monheim Das erwartet den FCM bei seinem Turnier

Am Montag hatte der FCM seinen Trainingsauftakt. In der Woche zuvor mussten die Akteure bereits selbstständig einige Läufe und Stabilisationsübungen absolvieren. „In den letzten Tagen war die Belastung schon sehr hoch. In den ersten Trainingseinheiten haben wir niemanden geschont, aber wir haben es auch nicht vollkommen übertrieben. Danach wurde die Intensität weiter erhöht, weil zu einem so frühen Zeitpunkt der Vorbereitung auch die Ausdauer im Vordergrund steht. Jede Phase hat eben ihre Besonderheiten“, sagt Ruess.