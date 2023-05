Einfach kommen und kostenlos mitmachen Sport im Park in Langenfeld startet

Langenfeld · An vier Tagen in der Woche gibt es eine Auswahl an Bewegungsmöglichkeiten unter freiem Himmel. Einfach kommen und mitmachen.

30.05.2023, 12:13 Uhr

Sport im Park 2023 – kostenfrei und unverbindlich. Foto: Stadt Langenfeld

In Langenfeld startet in dieser Woche die „Sport im Park“-Saison. Jeder, der Lust hat, ist bei dem kostenfreien Bewegungsangebot unter freiem Himmel willkommen. Stadt Langenfeld, Stadtsportverband und Kreissportbund haben auch für das sechste Sport-im-Park-Jahr eine vielseitige Auswahl zusammengestellt. Und das wird bis Ende September geboten: Montag 9 Uhr Fit im Park (Freizeitpark Langfort), 17.30 Uhr Sportabzeichentraining (Jahnstadion), Dienstag 17.30 Uhr Yoga (Wiescheider Bürgerhalle/Sportwiese), Mittwoch 8 Uhr Nordic-Walking (Richrath/Treffpunkt vor Grundschule Götscher Weg), 18 Uhr Fitness (Reusrath, Brunnenstraße, Wiese hinter der Turnhalle),18 Uhr Yoga (Freizeitpark), Freitag 10.30 Uhr Fitness (Freizeitpark). Sport im Park bietet allen Langenfeldern die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung Sport zu treiben, Neues auszuprobieren und die eigene Gesundheit zu stärken. Benötigt werden lediglich dem Wetter angepasste Sportbekleidung, ein Handtuch und/oder eine Gymnastikmatte und ausreichend zu trinken. Sonst gilt: Einfach kommen und mitmachen. Foto: Stadt Langenfeld

