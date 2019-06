Langenfeld : „Sport im Park“ hält Langenfelder fit

Läuft! Im Freizeitpark Langfort startet „Sport im Park“ am Mittwoch in die zweite Saison. Foto: RP/Stadt Langenfeld

LANGENFELD Wer möchte gemeinsam mit anderen Sportbegeisterten im Freizeitpark Langfort etwas für seine Fitness tun? Am morgigen Mittwoch startet „Sport im Park“ in die zweite Saison, kündigt Rathaussprecher Andreas Voss an.

„Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich.“ Die von der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) und dem Stadtsportverband wöchentlich zu zwei Terminen angebotenen Fitnessstunden richten sich laut Voss an Jung und Alt.

Nach Angaben von Sportamtsleiter Carsten Lüdorf steht die Aktion jeweils mittwochs von 18.15 bis 19.15 Uhr unter dem Motto „Bootcamp“. Donnerstags richte sich das Angebot zwischen 10 und 11 Uhr gezielt an die Generation 60 plus. Alle Teilnehmer könnten „intensiv und abwechslungsreich, mit viel Spaß und unter professioneller Anleitung Sport treiben, Neues ausprobieren und Grenzen austesten“. Die Angebote seien „unabhängig von Wetter, Alter und Fitnesslevel“.

Eine Anmeldung ist laut Voss nicht erforderlich. „Um uneingeschränkt teilnehmen zu können, werden lediglich dem Wetter angepasste Sportbekleidung, ein Handtuch und/oder eine Gymnastikmatte sowie ausreichend zu trinken benötigt.“ Treffpunkt ist jeweils vor dem Café im Freizeitpark. Die diesjährige Aktion endet Ende September.