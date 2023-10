Monheim investiert Knapp 500.000 Euro für fünf Spielplätze

Otto-Lilienthal-Straße Im Viertel Zaunswinkel entsteht die zweite städtische Spielfläche, die sich ausschließlich an Kinder unter drei richtet. Die erste wurde vor sechs Jahren am Baumberger Ulmenweg eröffnet. Die Spielgeräte an der Otto-Lilienthal-Straße wurden 2002 aufgebaut, so dass nun eine Erneuerung der gesamten Anlage ansteht. Passend zum Namensgeber und Luftfahrtpionier Otto Lilienthal wird hier das Thema „Fliegen“ aufgegriffen. Im Juli 2021 hatten Monheimer ihre Wünsche und Ideen eingebracht, bis Ende des Jahres ziehen nun ein Flugzeug mit Treppen- und Rampenaufstieg, Kleinkinderrutsche und Sandspielelementen, eine Mini-Nestkorbschaukel, zwei Federwippgeräte und ein Flughafen-Tower mit Sitzbank, Theke, Kriechröhre und Spielelementen von Check-In bis Flugplangestaltung auf die Spielfläche. „Für einen reibungslosen Ablauf auf dem Rollfeld sind Tower und Flugzeug durch eine Rufsäule miteinander verbunden“, kündigt die Stadt an. Für Kinderwagen soll es „großzügige Abstellmöglichkeiten“ geben. Insgesamt investiert die Stadt rund 70.000 Euro.