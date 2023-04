Langenfeld aktiv Spielen und schlemmen im Wiescheider Treff

Ob Klassiker wie „Rummikub“ oder weniger bekannte Titel wie “Catch the Moon“ – das Gesellschaftsspiel-Sortiment im Wiescheider Treff ist gut gefüllt (Foto: Treff). Das nächste Mal ausgepackt wird es am Samstag, 22. April, ab 10 Uhr unter dem Motto „Brettspiel-Bande“. Weitere regelmäßige Programmpunkte in der offenen Stadtteil-Einrichtung, Alt Wiescheid 20a, sind unter anderen der „Begegnungstreff 75+“ freitags von 10.30 bis 12 Uhr und das „Nachbarschaftscafé“ donnerstags und sonntags, 15 bis 17 Uhr. Am Donnerstag, 20. April, 18 Uhr, hält der Wasserstoff-Forscher Jürgen Ortner einen Vortrag über diese verheißungsvolle Energiequelle. Am Freitag, 28. April, 16 bis 20 Uhr, ist das nächste „Kinder-Bistro italienisch“. Bei der Premiere im März bereitete der Nachwuchs auf Initiative von Svenja Rieger und Leonie März ein Menü mit Spaghetti zu. Kulinarisch verwöhnt wurden 23 Erwachsene an sieben gedeckten Tischen mit weißer Tischdecke und handschriftlicher Menü- und Getränkekarte. „Es war herrlich mit den Kindern, so was Schönes habe ich lange nicht erlebt“, schwärmte eine 80-jährige Besucherin.