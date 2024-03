Olympia-Hoffnung Jaden Eikermann Spielbank sponsert Monheimer Turmspringtalent

Am Ende gewinnt immer die Spielbank – dies gilt auch für die vor zehn Monaten in Baumberg eröffnete. Heißt: Die Spieler lassen in der Niederlassung der Merkur Group an der Konrad-Zuse-Straße insgesamt mehr Geld, als sie an Gewinn heraustragen. Logo, denn sonst ginge die Spielbank ja pleite. Doch nun macht das Unternehmen nicht nur die Monheimer Kämmerin glücklich – die jährlichen 5 Millionen Euro Einnahmen über die Spielbankabgabe verbleiben, weil nicht kreisumlagepflichtig, komplett im Stadtsäckel –, sondern auch ein Monheimer Sporttalent: Turmpringer Wasserspringer Jaden Eikermann wird von der Merkurs Group unterstützt. Dies gab das Unternehmen jetzt bekannt. Zahlen zu dem Sponsoring nennt Merkur nicht. Fest steht aber: Das Unternehmen kommt mit der Förderung seinem Auftrag nach, ein „gemeinwohlorientiertes“ Glücksspiel anzubieten.