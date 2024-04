Spielbank Monheim Max Giesinger kommt zum Casino-Geburtstag

Los geht es am Freitag ab 21 Uhr mit der Show „Bingo mit Cassy“ und der Moderatorin Cassy Carrington. Das Format ist Deutschlands größte Bingo-Eventreihe und spendiert für jedes Bingo 100 Euro Bargeld. Im Finale winken sogar 5000 Euro. Einen Tag später steht Lukas Sauer auf der Bühne und spielt sogar 10.000 Euro bei der „Big Casino Gameshow“ aus. Die Teilnahme an den Events ist kostenfrei – genauso wie das Konzert von Max Giesinger am 11. Mai um 18 Uhr. Lediglich der Personalausweis muss am Einlass kontrolliert werden. Max Giesinger erlangte 2016 seinen Durchbruch mit dem Hit „80 Millionen“. Vorher wurde er durch seine Teilnahme bei „The Voice of Germany“ bekannt.