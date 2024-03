In Langenfeld-Mitte Spiel- und Bastelladen eröffnet am Markt

Die Wirtschaftsförderung sieht in der Glückskind-Eventagentur auch eine Möglichkeit, die Innenstadt attraktiver zu machen. An Markttagen oder bei gutem Wetter können die dortigen Aktivitäten auch die Szenerie an dem zentralen Platz insgesamt beleben. Am Samstag, 2. März, um 12 Uhr ist die Eröffnung. Eine Tombola und ein Glücksrad wartet auf viele neugierige Besucher. Hauptgewinn ist ein von der „Chefin“ veranstalteter „Kindergeburtstag“. Natürlich können auch schon Termine gebucht werden.