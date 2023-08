Sperrung Opladener Straße in Monheim Am Wochenende Umleitung auch über die A 59

Zwei Großbaustellen in Monheim sorgen derzeit für Stockungen und zum Teil Staus im Straßenverkehr: Opladener Straße und Alfred-Nobel-Straße. Bei der ersten kommt es am bevorstehenden Wochenende zu weiteren Sperrungen. Bei der zweiten im Stadtsüden gilt eine neue Sperrung bis in den Spätherbst hinein.