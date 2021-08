Familienzentrum Fahlerweg : Starkregen: Spendenlauf für Betroffene

Auch in Langenfeld waren Menschen vom Unwetter betroffen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Familienzentrum Fahlerweg sammelt 4652 Euro durch Spenden von Eltern, Mitarbeitern und Freunden. Das städtische Spendenkonto ist noch geöffnet.

„Gleich in den ersten Tagen nach den Sommerferien waren die Folgen des Starkregens bei den Kindern und Mitarbeiterinnen sehr präsent. Schnell war Groß und Klein klar, dass auch wir helfen wollen“, so Petra Sandow, Leiterin des städtischen Familienzentrums am Fahlerweg 46.