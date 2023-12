Spenden-Aktion gestartet Langenfelder Familie nach Brand an Heiligabend obdachlos

„Es ist einfach traurig, und vielleicht kann man die Familie unterstützen“, postete die Langenfelderin am zweiten Weihnachtstag morgens um kurz nach halb neun auf Facebook. Das Haus der Familie müsse „wahrscheinlich kernsarniert werden“, schreibt die Frau, die offenbar mit den Brandopfern in Kontakt steht. Die Familie habe „wirklich nur noch das, was sie zu dem Zeitpunkt getragen hat“, so die Langenfelderin. Und weiter: „Eigentlich sollten leuchtende Kinderaugen Geschenke auspacken und nun herrscht große Not, aber wir möchten helfen! Damit die Kinder zumindest ihre Lieblingsspielsachen und die Geschenke ersetzt bekommen, die Ausstattung für die Schule pünktlich zum Schulstart wieder parat ist und Eltern und Kinder sich erstmal wieder eine Grundausstattung organisieren können, haben wir eine Paypal Spendenaktion gestartet.“