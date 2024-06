Satzungsbeschluss Kielsgraben kurzfristig vertagt Spediteur wehrt sich gegen Pläne der Stadt Monheim

Monheim · Die Verwaltung hat jetzt im Planungsausschuss kurzfristig den Satzungsbeschluss für die Bebauung am Kielsgraben zurückgezogen. Dort sollen bald direkt an der Rheinfront auf 7000 Quadratmetern moderne Bürogebäude entstehen. Doch noch ist nicht alles in trockenen Tüchern.

14.06.2024 , 18:01 Uhr

Auf dem ehemaligen Odermath-Gelände, rechts der Straße Am Kielsgraben gelegen, sollen bald Bürogebäude stehen, wünscht sich die Stadt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)