Bauen und Wohnen in Monheim : SPD will sich für bezahlbares Wohnen einsetzen

Monheim Explodierende Grundstückspreise und steigende Mieten machen immer mehr Menschen zu schaffen. Ein Dach überm Kopf scheint zum Luxusgut zu werden. Die SPD will jetzt über dieses Thema informieren.

Die Monheimer SPD will sich in den nächsten Wochen einen Schwerpunkt mit dem Thema bezahlbares Wohnen in Monheim setzen. Ob Miete oder Eigentum – für viele Menschen werde es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden, schreibt Lorenz Dombrowski, Vorsitzender der Monheimer SPD in einer Presseerklärung. In Monheim seien Mieten und Kaufpreise für die eigenen vier Wände in den letzten Jahren rasant angestiegen. Gleichzeitig sei festzustellen, dass die Anzahl der verfügbaren Häuser und Wohnungen, wie auch der sozialgeförderten Wohnungen gleichzeitig stark gesunken sei. „Es wird höchste Zeit über den Themenbereich Wohnen zu sprechen“, findet Dombrowski.