Kreisparteitag in Hilden Jens Geyer aus Monheim führt Kreis-SPD

Zu Gast auf dem Parteitag war Jochen Ott, der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Der Parlamentarier kritisierte in einer kämpferischen Rede die schwarz-grüne Landesregierung für ihr – so Ott – „Nichtstun“ in der Bildungs- und Wirtschaftspolitik. Ott warb für Investitionen in die Bildungspolitik, um „allen Kindern bessere Startchancen zu ermöglichen“. Sabrina Proschmann aus Düsseldorf, SPD-Kandidatin für das Europäische Parlament, das Anfang Juni neu gewählt wird, setzt sich nach eigenem Bekunden dafür ein, dass „auch Menschen mit geringem Einkommen Europa erleben können“. Deshalb ist sie dafür, das Erasmus-Austauschprogramm der EU „deutlich auszuweiten“.