Kreis Mettmann : SPD: Günstige Mieten für Neubauten

Langenfeld/Mettmann Gegen Wohnungsnot im Kreis Mettmann wollen die Sozialdemokraten den Markt in den kreisangehörigen Städten stärker regulieren.

(arue) Die SPD im Kreis Mettmann ist alarmiert: Bis zum Jahr 2025 – so weit reichen die aktuellen Bevölkerungsprognosen für die Region – verschärft sich der Druck auf den Wohnungsmarkt zusehends. Während die Einkommen um rund fünf Prozent steigen, sei mit um 15 Prozent höheren Mieten zu rechnen. Zugleich fallen wesentlich mehr Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung, als neue hinzukommen. „Dieser Trend wird sich zumindest bis 2025 fortsetzen“, sagt der Langenfelder Manfred Schulte, Vorsitzender der Kreistags-SPD. Er zitiert damit aus einer Prognose des Kreises, die dieser in seinem „Bericht zur Sozialen Wohnraumförderung im Kreis Mettmann“ anstellt.

Schon jetzt müsse gegengesteuert werden, betont auch der ehemalige Landtagsabgeordnete Jens Geyer aus Monheim: Die SPD fordert, dass ab sofort 30 Prozent aller Bruttowohnflächen, die in den kreisangehörigen Städten entstehen, preisgedämpft gebaut oder dem sozialen Wohnungsbau gewidmet sein müssen. „Außerdem wollen wir eine gesellschaftsrechtliche Aufrüstung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften“, betont Schulte. Im Kreis Mettmann wird gebaut, aber nicht das, was gebraucht wird.“ Die Objekte seien zu teuer, nicht familien- und nicht single-tauglich. „Viele Bauprojekte im Kreis gehen hart an der sozialen Wirklichkeit vorbei“, sagt Geyer. Zwar werden im Kreis Mettmann für den sozialen Wohnungsbau je nach Größe der Projekte zwischen fünf und 17 Millionen Euro jährlich Fördergeld ausgeschüttet. „Doch das ist noch zu wenig“, betonen beide.