Wohnungspolitik in Langenfeld : Trotz Neubau fehlen Sozialwohnungen

Langenfeld Mit Blick auf die neue Mieterschutzverordnung NRW und Auslaufen der Sozialbindung fordert die SPD, in Langenfeld mehr preiswerten Wohnraum zu schaffen.

Es gebe in Langenfeld zu wenig preiswerten Wohnraum, und dieses Problem werde sich verschärfen. Diesen Schluss zieht für die Langenfelder SPD deren Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat Sascha Vilz aus der neuen Mieterschutzverordnung NRW. Weil wie in der Nachbarstadt Monheim künftig die Bundesverordnung gelte, seien „ab sofort Mietanpassungen von bis zu 20 Prozent, über einen Zeitraum von drei Jahren, erlaubt. Bisher waren es lediglich 15 Prozent. Zudem verkürzt sich die Kündigungssperre bei Eigenbedarf von vormals fünf auf nunmehr lediglich drei Jahre.“

Was 24 Sozialwohnungen entstehen in drei Mehrfamilienhäusern am Leipziger Weg 4, 6 und 6a.

Indes wurde der Abwärtstrend bislang kaum gestoppt, hatte Planungsamtsleiter Stephan Anhalt in seinem ersten Zwischenbericht zu dem Strategiepapier im Februar letzten Jahres mit 15 neuen und 90 weggefallenen Sozialwohnungen eingeräumt. Und der Grünen-Ratsherr und Bürgermeisterkandidat Dr. Günter Herweg rechnete jetzt vor, dass sich die Zahl der aktuell nicht mal mehr 1200 Sozialwohnungen durch das Auslaufen der Sozialbindung in zehn Jahren auf 600 halbieren werde.

Stadtsprecher Andreas Voss verweist auf vier bezogene Projekte mit öffentlicher Förderung 2018/19 sowie aktuelle Neubauten wie die abgebildeten Mehrfamilienhäuser am Leipziger Weg, in denen 24 Sozialwohnungen in Kürze beziehbar sind. Ebenfalls im Bau seien Häuser an der Opladener Straße (18 Sozialwohnungen), Stettiner-/Dietrich-Bonhoeffer-Straße (8) und Solinger Straße (6), demnächst auch an der Sand-/Grünewaldstraße (20) und Kölner Straße (12).