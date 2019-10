Comedy-Kabarett-Festival : Spaßabende mit Nullen im Büro und durchgeknallten Puppen

Langenfeld Der Vorverkauf läuft für die Langenfelder Spaß-Abende – das alljährliche Comedy-Kabarett-Festival. Nach der Auftaktrevue in der Stadthalle folgen drei Einzelgastspiele im Schaustall.

Ein Kasache auf dem Weg zum Mann, ein Bauchredner, dessen skurrile Handpuppen auf der Bühne eine aberwitzige Herrschaft übernehmen und eine attraktive Frau, die den ganz normalen Wahnsinn im Büroalltag überlebt hat – das sind die vielversprechenden Programmpunkte der 13. Spaß-Abende im Langenfelder Schaustall. Getoppt werden die drei Einzelvorstellungen von Andrea Volk, Nikita Miller und Tim Becker nur von der gemeinsamen Revue der Künstler am 22. November in der Stadthalle.

Einzelgastspiele kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18. Die Revue kostet 22 Euro, an der Abendkasse 25. Schüler und Studenten bezahlen drei Euro weniger. Die Kombi-Karte für das gesamte Festival kostet 50, ermäßigt 40 Euro.

Wirtz betonte bei der Programmvorstellung, wie gerne sie doch Langenfeld, sein Publikum und die Unterstützer des Festivals mag. Und dass sie hier seit 13 Jahren immer offene Türen und eine hervorragende Künstlerbetreuung vorfinde. „Im Gepäck“ hatte sie gleich eine der Künstlerinnen: Andrea Volk, „die Jeanne d‘Àrc der globalen Bürowelt“. Das bewegte Leben der Kabarettistin – sie war Tele-Shopperin, bis sie ein Buch über ihre Erlebnisse schrieb, Journalistin und Büroangestellte auf der Führungsebene – verspricht viele witzige Momente, in denen Office-Belegschaften sich wieder erkennen. Die hat sie gleich zum Betriebsausflug in ihre Vorstellung „Feier-Abend – Büro und Bekloppte“ eingeladen. „Das passt immer.“ „Wie praktiziert man den digitalen Wandel, wenn das Kompetenz-Team aus mehr Nullen als Einsen besteht?“, fragt sie im ersten der drei Einzelgastspiele am 27. November im Schaustall am Winkelsweg 38. Und nimmt noch so einiges mehr an Geschehnissen zwischen Mahlzeit und Meetings aufs Korn.