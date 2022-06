Langenfeld : Sparkassen-Jubiläumslauf mit großem Rahmenprogramm

Nach der Pause startet am 25. Juni der Mittsommernachtslauf. Foto: RP/Stadt-Sparkasse Langenfeld

langenfeld Nach den coronabedingten Ausfällen in den letzten beiden Jahren findet am Samstag, 25. Juni, wieder der traditionelle Mitsommernachtslauf der Sparkasse statt.

Dazu gibt es in diesem Jahr noch etwas ganz Besonderes zu feiern – 125 Jahre Stadt-Sparkasse Langenfeld. Daher haben die Veranstalter ein großes Rahmenprogramm und ein Open-Air-Konzert zum Abschluss organisiert. Ab 15 Uhr warten Piratenschiff, Kletterrutsche, Bullenreiten, Mal- und Bastelstand, Glücksrad, Kistenklettern darauf, erobert zu werden. „Es freut mich ganz besonders, dass wir für unseren Jubiläumslauf ein so buntes Programm für die ganze Familie organisieren konnten“, sagt Denise Jahn, die auch in diesem Jahr wieder den Lauf organisiert. Als Highlight kommt ab 20 Uhr die Band „Mr. B. Fetch“ zu einem Open-Air-Konzert.