Weltspartag : Sparkasse lädt zur Sparparty ein

Langenfeld Am 30. Oktober ist Weltspartag. Für die Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen.

(ilpl) Die Sparkasse lädt insbesondere Familien zu ihrer neuen „Weltsparparty“ ein. Der Weltspartag steht im Zeichen der Kinder. Es gibt zahlreiche neue Angebote. Die große „Weltsparparty“ steigt in der Sparkassen-Hauptstelle, Solinger Straße 51-59. Dort sind von 9 bis 16 Uhr verschiedene Aktionen geplant. Um 10 Uhr kommt eine Luftballonkünstlerin. Die kleinen Sparer suchen sich ein Tier oder eine Figur aus und können dabei zusehen, wie ihr Luftballon geformt wird, oder sie verwandeln sich am Kinderschminkstand gleich selbst in ihr Lieblingstier. Ebenfalls neu: Das Maskottchen, den Delfin, gibt es nicht nur für zu Hause, sondern in Lebensgröße vor Ort. Es lädt zum Fotoshooting ein. Nach Anmeldung gibt es auch Tresorbesichtigungen.