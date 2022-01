Ausweitung des Onlinebankings : Sparkasse reduziert weiter ihre Filial-Öffnungszeiten

Düsseldorf/Monheim Kunden in Baumberg müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen. Als Grund für die Reduzierung gibt das Geldinstitut die Auswirkungen der Pandemie an.

Die Stadtsparkasse, die auch Geschäftsstellen in Monheim und Baumberg unterhält, setzt ihren Sparkurs fort. Sie unterteilt ihre Filialen jetzt in drei Kategorien. Neun haben an fünf Tagen geöffnet, sechs an anderthalb und elf Kundencenter nur noch an einem Tag. An fünf Tagen weiterhin geöffnet hat die Monheimer Filiale an der Krischerstraße 7. Nur noch einen Tag mit regulärer Öffnungszeit hat die Filiale an der Hauptstraße in Baumberg offen, das bereits seit Ende 2021. Beratungstermine sind dort weiter möglich. Seit 2018 reduzieren sich die Öffnungszeiten an den Monheimer Geldinstituten.