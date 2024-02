Führung in Monheim Spannendes aus dem Baumberger Kirchenarchiv

Monheim · Was ein Pfarrarchivar so treibt und welche Schätze in einem Kirchenarchiv zu finden sind, erzählte Hans Thielen im Gemeindezentrum St. Dionysius.

27.02.2024 , 16:48 Uhr

St. Dionysius mit Gemeindezentrum in Baumberg: Hier ist auch das Pfarrarchiv untergebracht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Sandra Grünwald