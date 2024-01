Schülerdebatte #mitreden in der Aula am Berliner Ring in Monheim Starker Schlagabtausch über die Kulturraffinerie K714

Der 126,5 Millionen Euro teure Bau der Kulturraffinerie an der Rheinpromenade sorgte und sorgt in der Politik für Zündstoff. Am Prestigue-Projekt der Peto-Fraktion und von Bürgermeister Daniel Zimmermann scheiden sich die Geister. 2025 soll die große Veranstaltungshalle fertig werden. Die Schülerdebatte #mitreden, veranstaltet von Evonik (Spezialchemie-Unternehmen) und der Rheinischen Post, nahm sich jetzt in der Aula am Berliner Ring des Themas „Kulturraffinerie – Zukunftsinvestition oder Steuerverschwenung?“ an.