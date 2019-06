Schule und Beruf : Soziales Jahr zeigt Langenfelderin Job-Perspektive auf

Langenfeld Veronika Trant (24) arbeitet inzwischen als Heilerziehungspflegerin – und studiert zusätzlich Soziale Arbeit in Köln.

Schulabschluss – und was kommt dann? Als Zwischenstation zwischen Schule und Ausbildung oder Uni bietet sich ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) an. Bei der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann sind ab Sommer noch Stellen frei.

Ein FSJ oder ein BFD in einer der vier stationären Lebenshilfe-Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung bietet jungen Menschen zwischen 16 und 26 viele Möglichkeiten und positive Effekte: die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln, sich beruflich orientieren, den Alltag einer Wohneinrichtung aktiv mitgestalten. Neben dem Umgang mit Menschen gehören Selbsterfahrung, Selbstreflexion und das Erlernen sozialer Kompetenzen zu den Merkmalen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes. Die Wohneinrichtungen der Lebenshilfe Kreis Mettmann befinden sich in Langenfeld, Velbert, Heiligenhaus und Ratingen.

„Manche trauen sich den Pflegebereich nicht zu, aber das ist nicht so schlimm, da wird man schrittweise herangeführt“, erzählt Veronika Trant. Oft kämen auch Zweifel am Schichtdienst auf. Aber auch der hat nicht nur Nachteile. „Für mich waren die flexiblen Arbeitszeiten sogar sehr positiv. Wenn man Spätdienst hat, kann man ausschlafen und noch viel erledigen“, sagt die Langenfelderin.

Veronika Trant arbeitet inzwischen nur noch in Teilzeit im Lebenshilfe-Wohnheim in Langenfeld, da sie in Vollzeit Soziale Arbeit an der katholischen Hochschule in Köln studiert. Diese berufliche Richtung hätte sie nach eigenen Worten ohne das FSJ nie eingeschlagen.