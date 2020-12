In der Langenfelder Stadtmitte : Sozialdienst SkF: Rohbau ist fertig

LANGENFELD Das neue Gebäude des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF) nimmt Gestalt an: Der Rohbau an der Solinger Straße 70 ist jetzt fertig.

Nach Angaben von SkF-Geschäftsführerin Stephanie Krone hatte ursprünglich ein großes Richtfest gemeinsam mit Langenfelder Bürgern gefeiert werden sollen. „Aber aufgrund der Corona-Pandemie ist das nun natürlich nicht möglich.“ Statt eines großen Events mit Foodtruck oder Hüpfburg, bei dem die Einnahmen für Speisen und Getränke in die Inneneinrichtung des Gebäudes geflossen wären, habe der SkF nun eine besondere Spendenaktion gestartet. „Für jede Spende für den Neubau ab einem bestimmten Betrag werden die Namen der Spender in einer herzförmigen Grafik verewigt“, sagt Krone. „Sie erhalten so einen dauerhaften Platz im Herzen des SkF.“ Die gespendeten Beträge fließen laut Sozialdienst ausschließlich in zwingend notwendige Neuanschaffungen für das Café Immi und den SkF-Lebensmittelladen „Die Tüte“; wie eine Küche, Kühl- und Gefrierschränke, Theken und Regale. „Sollten die Spenden die Anschaffungskosten übersteigen, fließt der Überschuss in den Mittagstisch im Café Immi“, kündigt Krone an.