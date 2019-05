Langenfeld : Sozialdienst baut an der Solinger Straße

Langenfeld Der SkF Langenfeld verlagert Ende 2020 „Die Tüte“ und weitere Angebote in einen Neubau. Der symbolische erste Spatenstich hierfür ist getan.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) rückt näher an die City. Die Ortsvorsitzende Christiane Rommel ist erleichtert und froh: „Endlich geschafft!“, sagt sie beim ersten Spatenstich für einen dreigeschossigen Neubau an der Solinger Straße. Gegenüber des Rathauses und der Sparkasse errichtet der Sozialverband das Haus. Dort werden im Erdgeschoss mehrere Angebote des SkF vereint, die bislang in zwei Gebäuden an der Immigrather Straße 40 ansässig sind: die Fachberatungsstelle für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, das Begegnungscafé „Immi“ und der für bedürftige Menschen mit Berechtigungsschein offene Lebensmittelladen „Tüte“. In den oberen Etagen entstehen sechs öffentlich geförderte Wohnungen und eine weitere Wohnung.